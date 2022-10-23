الدوري الألماني.. الهزيمة الثانية تواليا للمتصدر أونيون برلين

أحرز بوخوم المتعثر هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على أونيون برلين، الأحد، ويحقق انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم لكن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أصبح يتقدم بنقطة واحدة على بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وتلقى أونيون، صاحب أقوى خط دفاع في البطولة قبل هذه المباراة، الخسارة الثانية هذا الموسم، واهتزت شباكه بأكثر من هدف في مباراة واحدة للمرة الثانية هذا الموسم أيضا.

ومنح فيليب هوفمان التقدم لبوخوم بضربة رأس قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، حيث عانى أونيون أمام ضغط صاحب الأرض مما شكل أزمة لفريق المدرب أورس فيشر.

وسدد ميلوش بانتوفيتش لاعب أونيون كرة قوية مرت بجوار المرمى عند مرور ساعة من اللعب بعدما رد إطار المرمى كرة من بوخوم بعد الاستراحة مباشرة.

وجعل جيريت هولتمان النتيجة 2-صفر لصالح بوخوم بعد تمريرة من كريستوفر أنتوي-أدجي.

وأهدر بانتوفيتش ركلة جزاء أمام فريقه السابق أنقذها الحارس مانويل ريمان في الدقيقة 78.

وسجل اللاعب الصربي هدف أونيون الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر أونيون البطولة برصيد 23 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بايرن ونقطتين على فرايبورج ثالث الترتيب.

ولدى بوخوم سبع نقاط في المركز 17.