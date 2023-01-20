الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يتعثر ويتعادل 1-1 مع لايبزيج

تقدم بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه اضطر للاكتفاء بالتعادل 1-1 مع رازن بال شبورت لايبزيج (الجمعة 20-1-2023) عقب خوضه للشوط الثاني بلا أي خطورة، مع استئناف مسابقة الدوري عقب توقف دام لشهرين.

وضع إيريك مكسيم شوبو-موتنج الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 38 بعد شوط أول قوي لكن لايبزيج أدرك التعادل بواسطة مارسيل هالستنبرج بعد سبع دقائق على بداية الشوط الثاني.

ويحتل بايرن، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، من بينهم الحارس مانويل نوير وساديو ماني ولوكاس هرنانديز، الصدارة برصيد 35 نقطة فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 29 نقطة. ويتوجه فرايبورج صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة للقاء فولفسبورج غدا السبت.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن “قدم لايبزيج أداء جيدا وكلا الفريقين أبدى بعض الحماس اليوم.

“يمكننا تحسين بعض الأمور. أهدرنا فرصا جيدة، لذا كانت النقطة عادلة في نهاية المطاف”.

وعلى الرغم من الغيابات في صفوف بايرن، استطاع الفريق الذي يتطلع لتحقيق لقبه الحادي عشر على التوالي في الدوري ، الدفع بتشكيلة مؤلفة من 11 لاعبا أساسيا من الذين شاركوا في كأس العالم.

ومع وجود السويسري الدولي يان زومر في حراسة المرمى، بعد أن وقع الحارس أمس الخميس للانضمام لبايرن قادما من بروسيا مونشنجلادباخ ليحل محل نوير المصاب، جاءت بداية بايرن قوية حيث سدد سيرج جنابري في القائم في الدقيقة الثامنة.

وهز ليون جوريتسكا الشباك في الدقيقة 31 ولكن مع الغاء هدفه بداعي التسلل، زاد بايرن من ضغطه.

واتى الضغط بثماره في الدقيقة 38 عندما أرسل جنابري تمريرة عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء ليتفوق مهاجم الكاميرون تشوبو-موتينج على رقيبه ليسجل عند القائم البعيد.

وعانى لايبزيج، الذي لم يخسر أي مباراة بالدوري منذ سبتمبر أيلول الماضي، في الشوط الأول لكنه سجل بعد سبع دقائق على بداية الشوط الثاني مع محاولة هالستنبرج عند القائم البعيد.

وقال هالستنبرج “شعرنا أن هناك المزيد الذي ينتظرنا في هذه المباراة.

“ارتكب بايرن عدة أخطاء اليوم. لكننا نشعر بالرضا لاقتناص نقطة. نريد أن نواصل الانطلاق”.

واكتفى بايرن ميونيخ بنقطة واحدة بعد الأداء الباهت الذي قدمه في الشوط الثاني حيث كانت أولى محاولاته على المرمى في هذا الشوط في الدقيقة 87.