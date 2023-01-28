السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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الدوري الألماني.. بايرن يكتفي بالتعادل الثالث على التوالي

منذ 51 دقيقة
فريق بايرن ميونيخ- رويترز

فريق بايرن ميونيخ- رويترز

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اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل 1-1 مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت لتتقلص صدارته لدوري درجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة بتعادله الثالث على التوالي بالنتيجة ذاتها، السبت.

وتقدم بطل ألمانيا، والذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير شباط، بواسطة ليروي ساني بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 34.

ولم يقدم أينتراخت ما يذكر إلى أن مرر دايتشي كامادا كرة إلى راندال كولو مواني ليمر من مواطنه الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن ويسدد في شباك يان زومر محرزا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69.

وأهدر بايرن، الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي، ثلاث فرص قبل هدف الفريق الضيف.

وكان بايرن تعادل 1-1 مع رازن بال شبورت لايبزيج ثم كولن منذ استئناف الموسم عقب العطلة الشتوية.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 37 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي تغلب 2-صفر على مضيفه هيرتا برلين في قمة العاصمة الألمانية في وقت سابق من اليوم.

ويأتي لايبزيج ثالثا وله 35 نقطة عقب انتصاره 2-1 على شتوتجارت أمس الجمعة، فيما يحتل أينتراخت المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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