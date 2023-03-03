الدوري الألماني.. دورتموند يتصدر بعد فوز ثمين على لايبزيج

‬‬تقدم بروسيا دورتموند بهدفين في الشوط الأول وتحكم في أعصابه خلال الفوز 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيج ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويحافظ على مسيرته المثالية في 2023 وتشمل ثمانية انتصارات متتالية.

وبركلة جزاء ماركو رويس وتسديدة لإيمري تشان غيرت اتجاهها تفوق دورتموند في الشوط الأول قبل أن يقلص لايبزيج الفارق عبر إميل فورسبرج في وقت متأخر بالشوط الثاني.

وتحلى فريق وادي الرور، الذي يزور تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء متقدما 1-صفر في الذهاب، بفاعلية هائلة إذ سجل هدفين من ثلاث تسديدات فقط داخل المرمى طيلة اللقاء.

ويملك دورتموند، الذي حقق عشرة انتصارات في عشر مباريات بجميع المسابقات هذا العام، 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني الذي يواجه شتوتجارت غدا السبت.

وتعرض لايبزيج للهزيمة الثانية في أربع مباريات بالدوري ليبقى في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.

وقال رويس “نحن سعداء جدا، شعرنا بالخوف حتى النهاية لكن أفضل الفوز على اللعب جيدا مع الخسارة”.

وأضاف “كانت لدينا رغبة كبيرة في احتلال الصدارة ومواصلة الضغط”.

وكان صاحب الضيافة محظوظا بعدم استقبال هدف مبكر بعد إخفاق كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزيج الذي شارك أساسيا لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد إصابة طويلة، في استغلال فرصتين.

وعلى عكس سير اللقاء افتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 21 حين تعرض رويس لعرقلة من جانيس بلاسفيش ونفذ قائد دورتموند الركلة بنجاح ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 159 هدفا.

وضاعف النتيجة قبل الاستراحة بتسديدة إيمري تشان من 20 مترا التي غيرت اتجاهها بنسبة طفيفة في الدقيقة 39.

واستعاد لايبزيج السيطرة في الشوط الثاني وسجل هدفا مستحقا عبر فورسبرج في الدقيقة 74 من متابعة لتمريرة عرضية منخفضة.

ورغم الفرص العديدة لم يتمكن لايبزيج، الذي يواجه مانشستر سيتي في إياب دور 16 بدوري الأبطال بعد التعادل ذهابا 1-1 في ألمانيا، من إدراك التعادل.

وقال فورسبرج “كانت مباراة من أعلى مستوى، للأسف لم يكف مستوانا للفوز في النهاية لكن يجب أن نتماسك فأمامنا الكثير من المباريات”.