الدوري الألماني.. رباعية نظيفة لـ "ليفركوزن" في مرمى شالكه

أحرز موسى ديابي هدفا وصنع هدفين لزميله جيريمي فريمبونج ليسحق باير ليفركوزن ضيفه شالكه 4-صفر (السبت 8-10-2022)، ويمنح مدربه الجديد تشابي ألونسو بداية مظفرة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وهز ديابي لاعب فرنسا، والذي أحرز 13 هدفا في الدوري في الموسم الماضي لكنه صام عن التسجيل هذا الموسم قبل هذه المباراة، الشباك بتسديدة قوية من 22 مترا في الدقيقة 38.

وبعد ذلك بثلاث دقائق مرر ديابي الكرة إلى فريمبونج الذي أضاف الهدف الثاني.

وتعاون اللاعبان بعد ثماني دقائق من الاستراحة إذ مرر ديابي الكرة إلى زميله الهولندي ليضعها في المرمى من مدى قريب محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

وأكمل باولينيو الرباعية في الدقيقة الأخيرة ليمنح ألونسو، لاعب إسبانيا السابق والذي تولى المسؤولية بعد رحيل جيراردو سيواني، بداية مذهلة.

وبفوزه الثاني في الدوري هذا الموسم قفز ليفركوزن، الذي يستضيف بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، إلى المركز 14 بثماني نقاط.

وتراجع شالكه العائد إلى دوري الأضواء هذا الموسم إلى المركز 16 بست نقاط.