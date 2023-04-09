الدوري الألماني.. هوفنهايم يهزم شالكه ويبتعد عن منطقة الهبوط

فاز هوفنهايم 2-صفر على شالكه ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويبتعد عن منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تاركا ضيفه في المركز الأخير، الأحد.

وافتتح هوفنهايم التسجيل بهدف بواسطة أحد لاعبي شالكه ثم عزز تفوقه من ركلة جزاء اعيد تنفيذها في الشوط الثاني ليتقدم إلى المركز 14 وله 30 نقطة.

وتلقى شالكه أول هزيمة خارج أرضه في الدوري منذ يناير كانون الثاني ليتراجع إلى المركز الأخير وله 21 نقطة قبل سبع جولات من النهاية.

وكاد شالكه أن ينتزع التقدم بعد 37 ثانية لكن الكرة ارتدت من العارضة، ورد هوفنهايم بفرصتين.

وانتزع هوفنهايم التسجيل عندما أرسل أنجيلينو تمريرة عرضية حولها أليكس كرال بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 22.

وبعد ذلك بدقيقتين حرم إطار المرمى شالكه من إدراك التعادل بواسطة مايا يوشيدا.

وحصل هوفنهايم على ركلة جزاء ونفذها إيلاس بيبو في مرمى رالف فارمان في الدقيقة 70، بعدما تصدى حارس شالكه في المرة الأولى لكنه كان تحرك أمام خط المرمى بقدميه.

ويتصدر بايرن ميونيخ المسابقة برصيد 58 نقطة متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب.