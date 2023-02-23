الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الأوروبي.. روما يبلغ دور 16 بثنائية نظيفة على سالزبورج

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2023 1:53 صباحًا
لاعب نادي روما "أولا سولباكن"

لاعب نادي روما "أولا سولباكن" (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل أندريا بيلوتي وباولو ديبالا هدفين ليقودا روما للفوز 2-صفر على ضيفه سالزبورج (الخميس 23-2-2023) في إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم ليصعد الفريق الإيطالي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وهاجم فريق المدرب جوزيه مورينيو بضراوة منذ البداية بعد تأخره ذهابا بهدف من ضربة رأس متأخرة للاعب الوسط نيكولاس كابالدو منح سالزبورج أفضلية 1-صفر في النمسا.

وتقدم روما عن جدارة بعد 33 دقيقة من الضغط بعدما توغل ليوناردو سبيناتسولا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عرضية اصطدمت بمدافع سالزبورج لتصل إلى بيلوتي الذي وضعها برأسه في الشباك.

وحسم ديبالا الأمور وأطلق العنان لاحتفالات الجماهير صاحبة الضيافة عندما سدد كرة عرضية من سبيناتسولا مسجلا الهدف الثاني قبل الاستراحة.

وبعد سيطرة روما على الشوط الأول تماما كافح الفريق الزائر للعودة إلى المباراة لكنهم لم يتمكنوا من اختراق دفاع أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز يكون روما بدون خسارة في آخر 14 مباراة على أرضه في مراحل خروج المغلوب من المسابقات الأوروبية الكبرى باستثناء التصفيات.

وستسحب قرعة دور 16 غدا الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد
البرازيلي أنتوني.. من مقاعد البدلاء إلى قائد انتصار مانشستر يونايتد على برشلونة
أنخيل دي ماريا
الدوري الأوروبي.. ثلاثية دي ماريا تقود يوفنتوس لبلوغ دور 16
المغني الأمريكي آر. كيلي
زيادة على الـ30 عاماً.. السجن للمغني "آر. كيلي" عاما إضافيا لإدانته بانتهاكات جنسية

الأكثر قراءة

ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
ماريتا الحلاني
بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية