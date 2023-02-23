الدوري الأوروبي.. روما يبلغ دور 16 بثنائية نظيفة على سالزبورج

سجل أندريا بيلوتي وباولو ديبالا هدفين ليقودا روما للفوز 2-صفر على ضيفه سالزبورج (الخميس 23-2-2023) في إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم ليصعد الفريق الإيطالي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وهاجم فريق المدرب جوزيه مورينيو بضراوة منذ البداية بعد تأخره ذهابا بهدف من ضربة رأس متأخرة للاعب الوسط نيكولاس كابالدو منح سالزبورج أفضلية 1-صفر في النمسا.

وتقدم روما عن جدارة بعد 33 دقيقة من الضغط بعدما توغل ليوناردو سبيناتسولا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عرضية اصطدمت بمدافع سالزبورج لتصل إلى بيلوتي الذي وضعها برأسه في الشباك.

وحسم ديبالا الأمور وأطلق العنان لاحتفالات الجماهير صاحبة الضيافة عندما سدد كرة عرضية من سبيناتسولا مسجلا الهدف الثاني قبل الاستراحة.

وبعد سيطرة روما على الشوط الأول تماما كافح الفريق الزائر للعودة إلى المباراة لكنهم لم يتمكنوا من اختراق دفاع أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز يكون روما بدون خسارة في آخر 14 مباراة على أرضه في مراحل خروج المغلوب من المسابقات الأوروبية الكبرى باستثناء التصفيات.

وستسحب قرعة دور 16 غدا الجمعة.