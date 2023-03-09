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الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد ينتزع فوزاً ثميناً من ريال بيتس

منذ دقيقتين
من مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

من مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس (رويترز)

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تغلب مانشستر يونايتد 4-1 على ريال بيتيس في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 9-3-2023) ليعود إلى درب الانتصارات بعد أيام من هزيمة مذلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا الفريق الإنجليزي عازما على تجاوز الهزيمة الثقيلة 7-صفر أمام ليفربول مطلع الأسبوع وهز كاسيميرو الشباك في الدقيقة الخامسة لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

بعدها بدقيقة واحدة، أحرز ماركوس راشفورد هدفه رقم 25 في كل المسابقات هذا الموسم مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز ليثير احتفالات الجماهير التي حضرت لدعم الفريق رغم انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأدرك أيوزي بيريز المعار من ليستر سيتي التعادل لصالح بيتيس في الدقيقة 32. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود لمسة يد أثناء الهجمة.

وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الثاني ونجح الجناح البرازيلي أنطوني في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وبعد ست دقائق، أحرز فرنانديز الهدف الثالث من ضربة رأس مستغلا ركلة ركنية قبل أن يزيد فاوت فيخورست غلة الأهداف في الدقيقة 82.

وفي ذهاب دور الستة عشر أيضا، تغلب يوفنتوس 1-صفر على فرايبورج الألماني وتعادل شاختار دونيتسك 1-1 مع فينوورد وفاز اشبيلية 2-صفر على فناربخشه.

    المصدر :
  • رويترز

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