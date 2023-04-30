الدوري الإسباني.. أتليتيكو ينتزع فوزاً ساحق من بلد الوليد بنتيجة 5-2

سحق أتليتيكو مدريد مضيفه بلد الوليد 5-2 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 30-4-2023) ليصبح على بعد نقطتين من غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وهز ناويل مولينا وخوسيه ماريا خيمنيز وألفارو موراتا الشباك في الشوط الأول، واكتملت الخماسية بهدف عكسي من خواكين وآخر لممفيس ديباي بعد أن قلص بلد الوليد الفارق إلى 3-2.

ومع تبقي ست مباريات رفع أتليتيكو رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق مع ريال الذي فاز 4-2 على ألميريا أمس السبت.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة واقترب من حسم اللقب للمرة 27 بعد فوزه الساحق 4-صفر على ريال بيتيس أمس السبت.

افتتح المدافع مولينا التسجيل للزوار في الدقيقة 20 بتسديدة قريبة المدى بعد هجمة مرتدة، وضاعف خيمنيز التقدم بعد أربع دقائق من ضربة رأس رائعة بعد ركلة حرة من أنطوان جريزمان.

وأضاف موراتا الهدف الثالث من متابعة لتمريرة جريزمان العرضية في الدقيقة 38 لكن بلد الوليد كافح ليقلص الفارق أولا من ركلة جزاء نفذها كايل لارين.

ثم أحرز سيرجيو إسكوديرو الهدف الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة 74 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية، لكن أتليتيكو تحكم في أعصابه وأضاف الهدف الرابع بعد 12 دقيقة حين سجل خواكين بالخطأ في مرماه أثناء محاولة تشتيت تمريرة أنخيل كوريا العرضية.

وأكد ديباي الانتصار الثامن لفريق المدرب دييجو سيميوني في آخر تسع مباريات بمجهود فردي رائع بالوقت بدل الضائع حين راوغ ثلاثة مدافعين قبل أن يختتم هجمة مرتدة ببراعة.