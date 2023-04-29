الأحد 9 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق ريال بيتيس برباعية نظيفة

منذ 40 دقيقة
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا أهدافا في فوز برشلونة الساحق 4-صفر على عشرة من لاعبي ريال بيتيس ليقترب من لقبه 27 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 30-4-2023).

ومع تبقي ست مباريات فقط رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيتيس المركز السادس ولديه 49 نقطة.

وبعدما افتتح كريستنسن التسجيل في الدقيقة 14 من ضربة رأس بعد تمريرة رافينيا العرضية صارت مهمة برشلونة أسهل بطرد مدافع بيتيس إدجار جونزاليس، الذي نزل بديلا للمصاب لويز فيليبي في الدقيقة 12 لكنه ترك اللقاء بعد 21 دقيقة لحصوله على الانذار الثاني.

واستغل أصحاب الضيافة معظم الفرص في الشوط الثاني وهزوا الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق عبر ليفاندوفسكي ورافينيا.

ووسع برشلونة الفارق بهدف عكسي من المدافع جيدو رودريجيز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

تولوز بطلا لكأس فرنسا- رويترز
مباراة تاريخية.. تولوز بطلاً لكأس فرنسا
مسلسل عائلة سيمبسون
اشتباكات السودان
حقيقة تنبؤ "عائلة سيمبسون" بأحداث السودان
من مباراة ميلان وروما
الدوري الإيطالي.. تعادل مثير بين روما وميلان

الأكثر قراءة

العميد شامل روكز
شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
الفنانة شيرين عبد الوهاب
سقوط مؤلم لشيرين عبد الوهاب‬⁩ على المسرح في ⁧‫الامارات‬⁩
تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون