الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل تألقه وينتزع ثلاثية نظيفة من إشبيلية

وسع برشلونة فارق الصدارة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثماني نقاط بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من جوردي ألبا وجابي ورافينيا في الفوز 3-صفر على ضيفه إشبيلية (الأحد 5-2-2023).

ولم يخسر برشلونة في 15 مباراة متتالية في كافة المسابقات، وعزز انتصاراته المتتالية في الدوري إلى خمس مباريات وزاد الضغط على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي خسر 1-صفر أمام ريال مايوركا في وقت سابق اليوم.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

ولم يفقد برشلونة لقب الدوري أبدا عندما يتقدم بفارق ثماني نقاط أو أكثر عن أقرب منافسيه.

ويحتل إشبيلية، الذي فاز في خمس مباريات فقط من 20 في الدوري هذا الموسم، المركز 16 برصيد 21 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وبعد خسارة القائد سيرجيو بوسكيتس للإصابة في بداية المباراة، كان صاحب الأرض الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة وتحكم في إيقاع اللعب.

ورغم ذلك لم ينجح في استغلال هذه الهيمنة أمام المرمى، حيث تألق المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية وتصدى ببراعة لمحاولتين من روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

وكان برشلونة أكثر حسما بعد الاستراحة وافتتح التسجيل عندما أرسل البديل فرانك كيسي تمريرة رائعة ومتقنة إلى ألبا داخل منطقة الجزاء خلف دفاع إشبيلية ليضعها ألبا بتسديدة مباشرة على يسار بونو في الدقيقة 58.

وبعد 12 دقيقة، انطلق رافينيا من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة مثالية لجابي وضعها في المرمى.

وأحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 79 بلمسة بسيطة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ألبا.

وقال المدرب تشابي هرنانديز لمنصة داوزن “لم نخسر في عدة مباريات متتالية وقدمنا مباراة جيدة الليلة. أنا سعيد للغاية وأشعر بالرضا.

“صنعنا الكثير من الفرص اليوم. أشعر بالرضا عن أداء الفريق وكيفية التعامل مع المباراة. نتصدر بفارق ثماني نقاط، اليوم كان مهما”.