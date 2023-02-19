الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل تصدره بعد فوز سهل على قادش

سجل سيرجي روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي هدفين قرب نهاية الشوط الأول ليمنحا برشلونة المتصدر الفوز 2-صفر على قادش المتعثر (الأحد 19-2-2023) ويعزز الفريق آماله في حصد لقبه 27 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 59 نقطة ويتقدم بثماني نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب و16 نقطة على ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

ولم يسبق أن خسر برشلونة لقب الدوري بعد تفوقه بثماني نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه.

ويحتل قادش، الذي فاز في خمس من 22 مباراة هذا الموسم، المركز 17 برصيد 22 نقطة متقدما بنقطتين على بلنسية الذي يقبع في منطقة الهبوط لكنه خاض 21 مباراة.

ووضع روبرتو برشلونة في المقدمة في الدقيقة 43 بتسديدة قريبة المدى بعدما تابع محاولة زميله فيران توريس.

وعزز ليفاندوفسكي من تفوق صاحب الأرض بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وألغى الحكم هدفين لصالح قادش أولهما بداعي التسلل والثاني بسبب خطأ لصالح الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.