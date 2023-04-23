الدوري الإسباني.. ريال مدريد ينتزع ثنائية نظيفة من سيلتا فيجو

قاد ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو ريال مدريد للفوز 2-صفر على سيلتا فيجو ليقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثماني نقاط (السبت 22-4-2023).

وقبل ثماني جولات على نهاية الموسم، حافظ ريال ثاني الترتيب على آماله الضئيلة في الفوز باللقب بوصوله إلى النقطة 65 خلف برشلونة الذي يستضيف أتليتيكو مدريد غد الأحد.

ولم يخسر أتليتيكو المتألق في آخر 13 مباراة بالدوري وفاز في آخر ست مباريات ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف برشلونة وخمس نقاط خلف ريال مدريد. ويحتل سيلتا فيجو المركز 12 برصيد 36 نقطة.

ولم يبدأ ريال بقوة ولم يضغط بالشكل الكافي لكنه تحسن بشكل تدريجي بفضل نشاط الثنائي فينيسيوس جونيور وأسينسيو.

واحتاج ريال إلى 42 دقيقة لكي يسدد أول كرة على المرمى، واستغلها أسينسيو بشكل رائع حيث افتتاح التسجيل بتسديدة مباشرة بعدما انطلق فينيسيوس في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية منخفضة.

وضاعف المدافع ميليتاو تقدم فريقه بعد بداية الشوط الثاني مباشرة بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك.

وتراجع أداء ريال بعد الاطمئنان على النتيجة وبدأ التفكير في المباريات القادمة.

وسيلعب ريال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بعد ثلاثة أيام من مواجهة أوساسونا في نهائي كأس الملك في مايو أيار المقبل.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال لمنصة (دازون) على الإنترنت “سوف نقاتل حتى آخر مباراة وحتى يكون الأمر مستحيلا من الناحية الحسابية”.

وأضاف “إنه لمن المؤسف أننا أهدرنا بعض النقاط خلال مشوارنا… الآن نريد الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة، وبعد ذلك سنخوض نهائي الكأس وسنرى كيف هو حالنا”.

وتابع “نريد تحقيق الفوز حتى نمتلك المشاعر الإيجابية قبل دوري الأبطال… دعونا نأمل أن ننهي الموسم بقوة”.