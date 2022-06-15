الدوري الإسباني يشتكي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لليويفا

‭ ‬أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنها تقدمت بشكوى للاتحاد الأوروبي (اليويفا) ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بسبب مزاعم عن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت الرابطة إنها ستتخذ “المزيد من الإجراءات القانونية أمام الهيئات القضائية في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا بسبب انتهاك الناديين المستمر للوائح الحالية الخاصة باللعب المالي النظيف”.

وأضافت الرابطة أنها تقدمت بشكوى ضد مانشستر سيتي لليويفا في أبريل نيسان الماضي قبل أن تتقدم بشكوى أخرى ضد باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة الشهر الماضي إن الجهة المسؤولة عن دوري الأضواء الإسباني ستتخذ إجراءات قانونية ضد النادي الفرنسي بعد أن رفض كيليان مبابي عرضا للانتقال إلى ريال مدريد في آخر لحظة وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

واستشاطت رابطة الدوري الإسباني غضبا بسبب تمديد عقد مبابي وقالت إن الصفقة تمثل “هجوما على الاستقرار الاقتصادي” لكرة القدم الأوروبية.

وقالت الرابطة وقتها “من العار أن يتم السماح لفريق مثل باريس سان جيرمان، كان قد أعلن الموسم الماضي عن خسائر تجاوزت 220 مليون يورو (232.32 مليون دولار) بعد تكبده خسائر فاقت 700 مليون يورو في المواسم السابقة مع تشكيلة تبلغ قيمتها حوالي 650 مليون يورو هذا الموسم، بتمديد عقد مبابي”.