السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يتفوق إيفرتون

منذ 42 دقيقة
فريق أستون فيلا

فريق أستون فيلا

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سجل داني إينجس والبديل إميليانو بوينديا، ليفوز أستون فيلا 2-1 على ضيفه إيفرتون ويحقق انتصاره الأول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في أجواء شديدة الحرارة.

وبعد الخسارة 2-صفر أمام بورنموث في الجولة الأولى من الموسم أعاد ستيفن جيرارد مدرب فيلا المدافع تايرون مينجس إلى تشكيلة البداية وقدم صاحب الأرض أداء قويا وتفوق على إيفرتون الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد زميل جيرارد السابق في منتخب إنجلترا.

وشارك لامبارد وجيرارد معا في 59 مباراة خلال مشواريهما وامتلك اللاعبان نزعة هجومية واضحة، لكن اليوم ظهر القليل من الإبداع حتى افتتح إينجس التسجيل من التسديدة الوحيدة على المرمى في أول شوط.

وبعد مجهود متميز من أولي واتكنز على الجانب الأيمن، وصلت الكرة إلى إينجس الذي سدد بقوة داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وحاول إيفرتون، الذي خسر 1-صفر أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية، زيادة إيقاع اللعب في الشوط الثاني لكنه عانى في صناعة الفرص الخطيرة.

واستحوذ واتكنز على الكرة ومرر إلى بوينديا الذي سجل في المرمى الخالي في الدقيقة 85، لكن لوكا ديني لاعب فيلا الحالي وإيفرتون السابق قلص الفارق بالتسجيل بطريق الخطأ في مرماه قرب النهاية.

ودفع إيفرتون بكل قوته نحو الهجوم، وتدخل المدافع مينجس بشكل رائع لحرمان المهاجم البديل سولومون روندون من التسجيل.

وقال إنجس لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “ستكون هناك دائما العديد من اللحظات العصيبة في المباراة. يتميز إيفرتون بقوة بدنية وتسبب لنا في المشكلات”.

    المصدر :
  • رويترز

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