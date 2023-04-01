الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يواصل تألقه ويهزم تشيلسي

أحرز المهاجم المتألق أولي واتكنز هدفا وأضاف القائد جون ماكجين هدفا بتسديدة رائعة، ليفوز أستون فيلا 2-صفر على تشيلسي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبات فيلا تاسعا في الدوري وتقدم على تشيلسي الذي تراجع إلى النصف الثاني من جدول الترتيب.

واستغل واتكنز الفرصة بعد خطأ من المدافع مارك كوكوريلا وسدد كرة ساقطة رائعة داخل شباك الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة 18.

وضغط تشيلسي، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 69 بالمئة وسدد 26 كرة لكنه افتقر للدقة كما هو الحال في العديد من المباريات، بكل قوة في الشوط الثاني لكنه استقبل هدفا آخر.

ووصلت الكرة إلى ماكجين خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية من 20 مترا وفشل الحارس كيبا في إبعادها في الدقيقة 56.

وقال ماكجين لشبكة سكاي سبورتس “كان الجميع يبذلون قصارى جهدهم. هذه بطولة صعبة للدوري، لذا ليس من السهل تحقيق نتائج إيجابية كما فعلنا والحفاظ على التواضع.. لعبنا بشكل رائع اليوم”.

وأنقذ إميليانو مارتينيز حارس فيلا، الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم، فرصتين خطيرتين من ميخايلو مودريك وجواو فيلكس، لكن باستثناء ذلك ظهر تشيلسي بلا أنياب هجومية أمام دفاع فيلا المنظم.

ولعب فيلا في المقابل بتماسك دفاعي وبخطوط متقاربة.

وتعرض تشيلسي والمدرب جراهام بوتر لصيحات استهجان عند الخروج من الملعب في ستامفورد بريدج ليزداد الضغط بسبب تراجع النتائج.

وسيلعب تشيلسي على أرضه مع ليفربول يوم الثلاثاء، ويواجه ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الشهر.

وقال بوتر لشبكة سكاي “يجب أن نتقبل ذلك (النتيجة) وأن نظهر بشكل أفضل. لا يمكن أن نشعر بالأسف على أنفسنا. لدينا مباراة قوية يوم الثلاثاء ويجب أن نؤدي بشكل صحيح”.

وحصد فيلا 29 نقطة من 15 مباراة منذ تعيين أوناي إيمري قرب نهاية أكتوبر تشرين الأول، وبات على بعد نقطتين من المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية، بينما يحتل تشيلسي المركز 11.