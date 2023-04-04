الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يفرض تعادلًا قاتلًا على توتنهام

سجل مايكل كين هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح إيفرتون التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير،الاثنين، في دفعة كبيرة للفريق في معركته الحثيثة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذهبت تسديدة كين القوية من مسافة 30 ياردة بعيدا عن متناول الحارس هوجو لوريس الذي ظل في مكانه دون حركة.

وشكل الهدف بعض العزاء لكين البالغ عمره 30 عاما بعد تدخل سابق منه ضد كريستيان روميرو أدى لاحتساب ركلة جزاء لتوتنهام حولها هاري كين في الشباك في الدقيقة 68.

وقال كين “سعيد للغاية. لن تصدق ولكنني أسدد بهذه الطريقة بين الحين والاخر في التدريبات. رؤية تسديدة تنجح وتسكن الشباك أمر مدهش. سعيد للغاية بعد التسبب في ركلة جزاء ثم تعويضها”.

وضغط فريق المدرب شون دايك من أجل التعادل في الدقائق الأخيرة، حيث لمس كين الكرة مرتين قبل أن يطلق تسديدة نحو الزاوية العليا للمرمى، ما دفع الجماهير المتحمسة بشدة في جوديسون بارك نحو احتفالات كبيرة.

وقال دايك “(كين) في حالة جيدة. خلال التدريبات يظهر جودته. أعتقد أن كل من في الملعب اعتقد أننا سنسجل هدف التعادل. أعرف أنني سأفعلها”.

وقفز إيفرتون للمركز 15 برصيد 27 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. وأربعة من الأندية التي تليه في الترتيب خاضت مباراة أقل.

وأضاف دايك “إنها خطوة اخرى نحو الاتجاه الصحيح. إنها مجرد نقطة لكنها تعني الكثير. عقلية اللاعبين تنتقل من قوة إلى قوة”.

واضطر توتنهام، الذي يخوض سباقا لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى الاكتفاء بنقطة واحدة في مباراته الأولى منذ إقالة مدربه أنطونيو كونتي.

وعاد توتنهام للمركز الرابع برصيد 50 نقطة متساويا مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد خامس الترتيب لكن كل منهما خاض مباراتين أقل من النادي اللندني.

وخسر إيفرتون جهود عبد الله دوكوري بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 بعد أن جذب كين قميص لاعب خط الوسط المالي الذي رد بضربة على وجه قائد منتخب إنجلترا ليسقط الأخير على أرض الملعب.

وقال دايك “لا يمكنك رفع الأيدي، نحن ندرك ذلك”.

كما أنهى توتنهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكاس مورا قبل دقيقتين من النهاية.

وسنحت عدة فرص للفريقين لهز الشباك في ليلة ممتعة. وكاد أن يضع كين فريقه توتنهام في المقدمة بالدقيقة التاسعة لكن تسديدته من مدى قريب أبعدها كين من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة أرسل كين تسديدة مباشرة علت مرمى توتنهام.

وسنحت فرصة رائعة لإيفرتون لإدراك التعادل في الدقيقة 76 لكن تسديدة إدريسا جانا جي من 20 ياردة حولها لوريس أعلى العارضة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 ليفطر لاعبو إيفرتون من المسلمين دوكوري وجي وأمادو أونانا بعد نهاية صيام أحد أيام شهر رمضان.