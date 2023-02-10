الدوري الإنجليزي الممتاز يتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا الزلزال

قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 10-20-2023) إنه سيتبرع بمليون جنيه إسترليني لضحايا زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا. وأضاف في بيان “الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بحزن بالغ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة الألوف.

وجاء في البيان: “ستقدم الرابطة تبرعا قيمته مليون جنيه إسترليني لصندوق الطوارئ والكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين”.

وسيرتدي اللاعبون والحكام شارات سوداء في الجولة المقبلة من مباريات الدوري.

وتبرع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ومؤسسة دعم الأطفال التابعة له بمبلغ 200 ألف يورو مبدئيا للمساعدة في جهود الإغاثة الإنسانية في تركيا وسوريا.

الضحايا في ارتفاع

ولامست حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 79 ألف شخص إجمالا. ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.