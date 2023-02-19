الدوري الإنجليزي.. توتنهام يصعد للمركز الرابع بالفوز على وست هام

تقدم توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على جاره اللندني وست هام يونايتد القابع في منطقة الهبوط ، الأحد.

وجاء الشوط الأول ضعيفا لكن توتنهام تحسن بعد الاستراحة وسجل بواسطة إيمرسون رويال والبديل سون هيونج-مين.

وهذا فوز مهم لتوتنهام بعد الخسارة في ضيافة ليستر سيتي في الجولة الماضية ثم التعثر أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، لينجح في تجاوز نيوكاسل يونايتد ويدخل المربع الذهبي.

واحتفل الظهير الأيمن إيمرسون بمباراته رقم 50 في الدوري الإنجليزي وافتتح التسجيل بعد تمريرة بن ديفيز في الدقيقة 56.

وتلقى سون، الذي يعاني من تراجع في المستوى هذا الموسم ولم يكن في التشكيلة الأساسية، تمريرة من هاري كين وسدد داخل الشباك.

وكان وست هام قد بدأ القمة اللندنية بقوة وأهدر لاعبه جارود بوين فرصة مبكرة لكنه لم يقدم الكثير ليكتفي بفوز واحد في 11 مباراة ويزداد الضغط على المدرب ديفيد مويز.

ويملك توتنهام 42 نقطة من 24 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. ويأتي وست هام في المركز 18 برصيد 20 نقطة من 23 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.