الدوري الإنجليزي.. ركلة جزاء هالاند تمنح مانشستر سيتي الفوز على بالاس

احتاج مانشستر سيتي إلى ركلة جزاء في الشوط الثاني من إرلينج هالاند لينهي صمود كريستال بالاس ويفوز 1-صفر في سيلهورست بارك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 11-3-2023).

وأصبح رصيد سيتي 61 نقطة من 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يواجه فولهام غدا الأحد. ويتقدم سيتي بفارق 12 نقطة على جاره مانشستر يونايتد ثالث الترتيب.

وبدأ سيتي بقوة وسدد رودري لاعب الوسط كرة ساقطة قوية في الدقيقة الثالثة أنقذها الحارس فيسنتي جوايتا، قبل أن يسدد جاك جريليش كرة خارج المرمى، لكن مع تكتل دفاع بالاس واجه سيتي صعوبات في هز الشباك.

وفي مؤشر على الإحباط، أطلق هالاند تسديدة من زاوية ضيقة جدا قبل مرور نصف ساعة من اللعب، ثم تابع الكرة وسدد عاليا وسط سيطرة من ناديه حامل اللقب.

ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض إيلكاي جندوجان قائد سيتي لخطأ داخل منطقة الجزاء من مايكل أوليز.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس جوايتا في الدقيقة 78 ليصل إلى هدفه 34 في كل المسابقات هذا الموسم.

وفشل بالاس في تسديد أي كرة على المرمى للمباراة الثالثة على التوالي ليخرج سيتي بالانتصار.