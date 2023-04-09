الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس ويسحق ليدز بخماسية

تألق كريستال بالاس وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد عودة المدرب المخضرم روي هودجسون، وانتفض بعد التأخر بهدف وسحق مضيفه ليدز يونايتد 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان هودجسون (75 عاما) قد بدأ ولايته الثانية في تدريب بالاس بقيادته لتحقيق انتصاره الأول في 2023 بالتفوق على ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وفاز مجددا ليتلقى دفعة في الهروب من الهبوط.

وقبل ثماني جولات على النهاية، تقدم بالاس إلى المركز 12 برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط، بينما تجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز 16.

وتقدم باتريك بامفورد بهدف لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد مرور 21 دقيقة، لكن مارك جويهي أدرك التعادل لبالاس قبل الاستراحة مباشرة.

وأحرز جوردان أيو هدفين في الشوط الثاني، وبينهما سجل أيضا إبريتشي إيزي وأودسون إدوار، ليخرج بالاس بانتصار ثمين.

وسيلعب بالاس في ضيافة ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم السبت المقبل، بينما يستضيف ليدز منافسه ليفربول يوم 17 أبريل نيسان.