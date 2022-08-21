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الدوري الإنجليزي.. ليدز يواصل التألق ويسحق تشيلسي بثلاثية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 6:11 مساءً
من مباراة ليدز يونايتد وتشيلسي

من مباراة ليدز يونايتد وتشيلسي

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واصل ليدز يونايتد التألق تحت قيادة المدرب الأمريكي جيسي مارش وفاز 3-صفر على تشيلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ووسط أجواء حماسية في ملعب إيلاند رود، سجل ليدز هدفين في غضون خمس دقائق في الشوط الأول ليتقدم 2-صفر وسط معاناة تشيلسي في التعامل مع الإيقاع السريع.

وجاء الهدف الأول بعد خطأ فادح من الحارس إدوار مندي، حيث تباطأ في إبعاد الكرة، ليخطها الأمريكي بريندن آرونسون ويسجل في المرمى الخالي هدفه الأول في الدوري الممتاز بعد مرور 33 دقيقة.

وأضاف رودريجو هدفه الرابع هذا الموسم وسط صخب بين المشجعين.

ولم يتراجع ليدز بعد الاستراحة وحسم الأمور بهدف جاك هاريسون في الدقيقة 69، قبل أن يتعرض كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي للطرد بعدما حصل على الإنذار الثاني قرب النهاية.

وحقق ليدز فوزه الثاني في ثلاث مباريات بالموسم الجديد ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما تركت الهزيمة تشيلسي في المركز 12.

    المصدر :
  • رويترز

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