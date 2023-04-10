الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي المهدد بالهبوط يعين المدرب "دين سميث"

أعلن نادي ليستر سيتي المتعثر في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين تعيين دين سميث المدرب السابق لأستون فيلا ونوريتش سيتي مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم بعد انفصاله عن بريندان رودجرز.

وسيتولى سميث المسؤولية بديلا لرودجرز، الذي رحل عن النادي بالتراضي في وقت سابق من هذا الشهر مع احتلال الفريق المركز الثاني في الترتيب ليواجه احتمال الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وقال ليستر “يجلب سميث ثروة من الخبرة في التدريب والخبرة العامة إلى هذا المنصب. إلى جانب فريقه التدريبي، سيتم تكليفه بمساعدة نادي كرة القدم على الاحتفاظ بمكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقترابنا من المباريات الثماني الأخيرة من الموسم الحالي”.

وفاز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 رغم كل الصعاب لكنه الآن في خطر الهبوط بعد تسعة مواسم قضاها في الدوري الممتاز.

ويأتي تعيين سميث في أعقاب هزيمة ليستر 1-صفر على أرضه أمام بورنموث، وهي الهزيمة رقم 19 في الدوري هذا الموسم. ويملك النادي 25 نقطة بعد 30 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وقال دين سميث “أنا سعيد حقا بإتاحة الفرصة لي لقيادة الفريق خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم”.