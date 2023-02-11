الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يسحق توتنهام برباعية

فاز ليستر سيتي 4-1 على توتنهام هوتسبير ليوجه صفعة لآمال الفريق الضيف في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان توتنهام يسعى لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بفوزه على حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة الماضية على أمل تحقيق رابع انتصار على التوالي في كل المسابقات.

وبدا أن ذلك ممكنا عندما تقدم مبكرة بهدف سجله رودريجو بنتانكور من مسافة قريبة.

لكن صاحب الضيافة نجح في قلب الطاولة سريعا، إذ سجل نامباليس مندي هدف التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يهز جيمس ماديسون الشباك للمباراة الثانية على التوالي بعدها بدقيقتين.

وأحرز كليتشي إيهيناتشو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول ليقضي على آمال توتنهام للعودة في النتيجة.

ولم يشكل الفريق الضيف خطورة تذكر على مرمى المنافس في الشوط الثاني، لكن هارفي بارنز زاد من غلة ليستر قبل تسع دقائق على نهاية الوقت الأصلي ليحقق ليستر فوزه الثالث على التوالي في كل المسابقات ويرتقي إلى المركز 13 في الترتيب.

ولا يزال توتنهام في المركز الخامس على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي وقد لعب مباراتين أكثر من نيوكاسل صاحب المركز الرابع