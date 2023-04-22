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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يفوز على فورست بشق الأنفس

منذ 43 دقيقة
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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أحرز ديوجو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنجهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

وتعادل مورجان جيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.

وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.

ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

    المصدر :
  • رويترز

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