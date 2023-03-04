الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلص الفارق خلف أرسنال المتصدر

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على أرسنال المتصدر وفاز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 4-3-2023).

وقلص سيتي صاحب المركز الثاني الفارق إلى نقطتين خلف أرسنال الذي يواجه بورنموث في وقت لاحق اليوم.

وافتتح فيل فودن، الذي غاب في وقت سابق بالموسم بسبب إصابة في القدم، التسجيل في الدقيقة 15 ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات.

واستحوذ لاعب الوسط بشكل رائع على الكرة في الجانب الأيمن وتوغل بين أربعة مدافعين وسدد الكرة قوية في شباك الحارس نيك بوب.

وشارك برناردو سيلفا كبديل في الدقيقة 65 وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين، مستفيدا من تمريرة المهاجم إرلينج هالاند، ليحسم انتصار فريق المدرب بيب جوارديولا.

وتعرض نيوكاسل، الذي خسر نهائي كأس الرابطة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، لضربة جديدة في سعيه نحو إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، حيث فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري.

وبات رصيد سيتي 58 نقطة من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الخامس.