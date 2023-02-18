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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهدر نقطتين بتعادله مع فورست

منذ 12 دقيقة
من مباراة مانشستر سيتي وفورست

من مباراة مانشستر سيتي وفورست

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أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين وفرط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع نوتنجهام فورست صاحب الأرض (السبت 18-2-2023).

وتقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

ورغم سيطرة سيتي على اللعب، أدرك كريس وود، المنضم من نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 84.

وكان سيتي يحتاج إلى الفوز لاستعادة القمة، بعد فوز أرسنال المثير 4-2 على أستون فيلا في وقت سابق اليوم، لكنه بات يملك 52 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن القمة.

ولدى أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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