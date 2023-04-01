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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم ليفربول برباعية

منذ 42 دقيقة
مانشستر سيتي وليفربول

مانشستر سيتي وليفربول- رويترز

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حول مانشستر سيتي، بدون هدافه إرلينج هالاند الغائب للإصابة، تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل للضيوف إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من ديوجو جوتا.

لكن بعد عشر دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنجليزي جاك جريليش.

وعقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.

وبعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي جندوجان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.

قبل أن يختتم جريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.

وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة من 27 مباراة في المركز السادس.

    المصدر :
  • رويترز

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