الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهزم ولفرهامبتون ويصعد للمركز الخامس

سجل البديل ميجيل ألميرون هدفا قرب النهاية، ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز والتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وجلس ألميرون على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 68 وترك بصمته بعد 11 دقيقة بعدما تبادل الكرة داخل المنطقة وسدد بقوة داخل المرمى لينعش آمال فريقه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسجل ألكسندر إيساك هدف التقدم لنيوكاسل بضربة رأس قوية في الدقيقة 26، وتعادل ولفرهامبتون بواسطة البديل هوانج هي-تشان في الدقيقة 77.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول في ست مباريات بالدوري ليحتاز ليفربول في الترتيب ويصبح رصيده 44 نقطة من 25 مباراة، وبفارق أربع نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، كما يملك مباراتين مؤجلتين.

وبقي ولفرهامبتون في المركز 13 وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.