الدوري الإنجليزي.. وست هام يحول تأخره إلى فوز 3-1 على فولهام

حقق وست هام يونايتد فوزه الثاني على التوالي بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على فولهام في مباراة قمة لندنية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وتقدم فولهام بهدف عن طريق أندرياس بيريرا بعد تسديدة من زاوية ضيقة في مرمى الحارس أوكاش فابيانسكي.

لكن بيريرا أفسد ما فعله وارتكب خطأ ضد كريج دوسون داخل منطقة الجزاء خلال ركلة ركنية رغم تحذير متكرر من الحكم.

ونفذ جارود بوين ركلة الجزاء بنجاح حيث سدد داخل المرمى على عكس اتجاه الحارس بيرند لينو ليدرك التعادل.

وأضاف جيانلوكا سكامسكا الهدف الثاني لوست هام بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بعدما تلقى تمريرة ساقطة من لوكاس باكيتا.

واختتم المهاجم البديل ميخائيل أنتونيو الأهداف وضمن الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد خطأ مشترك بين الحارس لينو وزميله تيم ريم.

وتقدم وست هام إلى المركز 13 وبفارق نقطة واحدة خلف فولهام تاسع الترتيب.