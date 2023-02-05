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الدوري الإيطالي.. أوسيمن يقود نابولي المتصدر للفوز بثلاثية نظيفة على سبيتسيا

منذ 38 دقيقة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

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سجل فيكتور أوسيمن هدفين ليفوز نابولي المتصدر 3-صفر على سبيتسيا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 5-2-2023)، ويتكبد صاحب الضيافة هزيمته الثالثة على التوالي.

وتقدم نابولي في النتيجة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بفضل خفيتشا كفاراتسخيليا الذي سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما لمس المدافع أركاديوش ريتسا الكرة بيده داخل المنطقة.

وهز أوسيمن الشباك في الدقيقة 61 لكن الحكم ألغى الهدف بعد مخالفة ارتكبها ضد ماتيا كالدارا مدافع سبيتسيا قبل التسجيل.

لكن المهاجم النيجيري ضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق بضربة رأس من مسافة قريبة مستغلا خطأ من المدافع إيثان أمبادو.

ومن خطأ دفاعي آخر، هز أوسيمن الشباك في الدقيقة 73، محرزا هدفه رقم 16 في الدوري، في أفضل حصيلة أهداف يسجلها في موسم واحد.

وعزز نابولي المتصدر الفارق أمام إنتر صاحب المركز الثاني إلى 16 نقطة، بينما لا يزال سبيتسيا في المركز 17 على بُعد خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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