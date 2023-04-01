الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط أمام فيورنتينا

– تعرض إنتر ميلان لضربة جديدة في سعيه لإنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالمربع الذهبي وخسر 1-صفر أمام فيورنتينا، ليتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة اليوم السبت.

ومع تصدر نابولي الدوري بفارق 19 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني، كان إنتر يملك فرصة للتقدم بنقطة واحدة على فريق المدرب ماوريتسيو ساري لو فاز على فيورنتينا.

لكن إنتر خسر وتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثالث، ويتقدم بنقطتين فقط على جاره ميلان رابع الترتيب، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة، وأتلانتا صاحب المركز الخامس.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر لمنصة (دازون) على الإنترنت “نشعر بإحباط كبير. خسرنا مباراتين متتاليتين على أرضنا. يجب أن نعمل بشكل أكبر، والبداية مني أنا”.

وأضاف “فيورنتينا فريق صاحب تشكيلة جيدة، وقدم اللاعبون كل ما لديهم. نحتاج إلى اللعب بإصرار أكبر لأننا صنعنا الكثير جدا من الفرص، ولم ننجح في استغلالها”.

وحصل فيورنتينا على فرصة للتقدم بعد 12 دقيقة، لكن الحارس أندريه أونانا أنقذ فرصتين متتاليتين من جايتانو كاستروفيلي.

وأضاع إنتر فرصة سهلة في الدقيقة 20 حيث أطلق هنريخ مخيتاريان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس بييترو تيراتشيانو أنقذها، ثم جاءت المتابعة في الشبكة الجانبية للمرمى.

وأهدر جوناتان إيكوني مهاجم فيورنتينا أيضا فرصة قبل الاستراحة بسبع دقائق بعد تسديدة قوية.

وكان بوسع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر أن يسجل هدف التقدم بعد الاستراحة بأربع دقائق، لكنه فشل في متابعة تمريرة من مدى قريب.

وكان جياكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا في المكان المناسب لمتابعة كرة بعد ركلة ركنية ووضعها من مدى قريب داخل الشباك ليحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وأهدر إنتر فرصة لإدراك التعادل بعد ست دقائق، وسدد نيكولو باريلا كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من العارضة.

ويحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري.