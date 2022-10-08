الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفوز 2-1 على مضيفه ساسولو

أحرز إيدن جيكو هدفيه 100 و101 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه ساسولو (السبت 8-10-2022).

وأصبح المهاجم البالغ عمره 36 عاما ثالث أكبر لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد جوران بانديف وسيرجيو بليسير.

وشارك مهاجم البوسنة في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي في ظل غياب روميلو لوكاكو وخواكين كوريا للإصابة، ونجح في ملء فراغهما.

وأبلغ إنزاجي خدمة دازون للبث “كنا متعطشين للفوز، وهذا ساعدنا على تجاوز الإرهاق البدني والذهني”.

وهذا هو الفوز الثاني لإنتر على التوالي بعد تغلبه 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف إنزاجي “مباراة برشلونة كانت صعبة للغاية، لذا فالرغبة في تحقيق الفوز لعبت دورا حاسما اليوم. هذان الفوزان سيعززان ثقة الفريق وموقفنا في الدوري. إنها فترة صعبة من الموسم”.

وأخذ ساسولو زمام المبادرة حيث سعى لفوزه الثالث على التوالي في الدوري.

وعانى إنتر للتعامل مع دفاع ساولو المنظم والضغط المتقدم لصاحب الأرض.

ومنح جيكو التقدم لإنتر في الدقيقة 44 بتسديدة مباشرة بعد ركلة ركنية.

وأدرك دافيدي فراتيزي التعادل لساسولو في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة روجريو العرضية.

ولخصت نظرات المدرب إنزاجي فشل دفاع فريقه في مراقبة لاعب منتخب إيطاليا.

وزاد إنتر من ضغطه وأنقذ أندريا كونسيلي حارس ساسولو فرصة خطيرة بأطراف أصابعه بعد ضربة رأس من لاوتارو مارتينيز قبل ربع ساعة من النهاية.

لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة أرسل البديل هنريخ مخيتاريان تمريرة عرضية حولها جيكو بضربة رأس في الشباك.

ويحتل إنتر المركز السابع وله 15 نقطة، ويتأخر بخمس نقاط عن نابولي المتصدر.

ويأتي ساسولو في المركز التاسع.