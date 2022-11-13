الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقلب تأخره لفوز ثمين على أتلانتا

قلب إنتر ميلان تأخره بهدف ليفوز 3-2 على مضيفه أتلانتا بفضل المهاجم إيدن جيكو الذي سجل ثنائية من الأهداف ليرتقي فريقه إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 13-11-2022).

ويرتقي إنتر مركزا وحيدا ليصبح رابعا برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يستضيف لاتسيو في وقت لاحق اليوم.

وأنقذ أندريه أونانا حارس إنتر من التأخر بهدف مبكر عندما تصدى لتسديدة أطلقها لاعب الوسط تون كوبمينرس في الدقيقة 15 وضربة رأس من خوسيه لويس بالومينو بعدها بدقيقة واحدة.

لكن أتلانتا تقدم أخيرا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء سددها أديمولا لوكمان بعدما تعرض دوفان زاباتا للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتعادل إنتر في الدقيقة 36 بفضل جيكو بعدما هيأ لاوتارو مارتينيز الكرة بالرأس داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب البوسني داخل الشباك بالكعب.

وسجل جيكو ثاني أهداف إنتر في الشوط الثاني عندما اصطدمت تسديدة أطلقها من مسافة قريبة بمدافع أتلانتا يواكيم مايله لتستقر في الشباك في الدقيقة 56.

وبعد مرور ساعة من عمر اللقاء تعزز تقدم إنتر عندما لعب مارتينيز ضربة رأس حاول مدافع أتلانتا بالومينو إبعادها لكنه حولها إلى شباكه بطريق الخطأ.

وعوض بالومينو هذا الخطأ عندما قلص الفارق في الدقيقة 77 من ضربة رأس. وكانت هذه المباراة رقم 500 لجيان بييرو جاسبريني، مدرب أتلانتا، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ورقم 250 بالنسبة لسيموني إنزاجي مدرب إنتر.

ولا يزال أتلانتا، الذي لم يخسر أول عشر مباريات بالدوري، سادسا برصيد 27 نقطة بعدما خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات. وتعرض أتلانتا لثلاث خسائر متتالية على ملعبه بدوري الأضواء لأول مرة في 25 عاما.