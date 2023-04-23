الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الإيطالي.. إنتر يعود لدرب الانتصارات على حساب إمبولي

منذ 33 دقيقة
فريق انتر ميلان

فريق انتر ميلان

A A A
طباعة المقال

عاد إنتر ميلان إلى درب الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على مضيفه إمبولي اليوم الأحد بعد خمس مباريات محلية لم يعرف فيها طعم الفوز.

ووصل إنتر إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010، لكن مستواه تراجع في الدوري إذ خرج من المربع الذهبي بعدما وصل إلى المركز الثاني.

وبهذا الفوز، يتقدم إنتر إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة وحيدة ومركز واحد أمام غريمه المحلي ميلان، منافسه في قبل نهائي دوري الأبطال، الذي يواجه ليتشي في وقت لاحق اليوم.

وواجه إنتر صعوبة في اختراق دفاع إمبولي القوي في شوط أول لم يشهد أهدافا إذ افتقر الفريق الضيف إلى الدقة في الثلث الهجومي.

لكن إنتر تقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تبادل روميلو لوكاكو التمريرات مع مارسيلو بروزوفيتش قبل أن يطلق تسديدة منخفضة محرزا هدفه الأول في الدوري من لعب مفتوح منذ أغسطس آب الماضي.

ودبت الحياة في المهاجم البلجيكي بعد الهدف ونجح في مضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 76.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لعب لوكاكو تمريرة استغلها لاوتارو مارتينيز لتسجيل هدفه رقم 15 في الدوري هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

كازويوشي ميورا
بعمر 56 عاما.. العجوز الياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي
ميغان ماركل
رسائل متبادلة بين ميغان والملك تشارلز تثير الجدل
الفيلة نور جيهان
بعد معاناة.. وفاة الفيلة "نور جيهان" في حديقة حيوان كراتشي الباكستانية

الأكثر قراءة

الفنان السوري محمد قنوع
صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
الفنان السوري محمد قنوع
صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب