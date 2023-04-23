الدوري الإيطالي.. إنتر يعود لدرب الانتصارات على حساب إمبولي

عاد إنتر ميلان إلى درب الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على مضيفه إمبولي اليوم الأحد بعد خمس مباريات محلية لم يعرف فيها طعم الفوز.

ووصل إنتر إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010، لكن مستواه تراجع في الدوري إذ خرج من المربع الذهبي بعدما وصل إلى المركز الثاني.

وبهذا الفوز، يتقدم إنتر إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة وحيدة ومركز واحد أمام غريمه المحلي ميلان، منافسه في قبل نهائي دوري الأبطال، الذي يواجه ليتشي في وقت لاحق اليوم.

وواجه إنتر صعوبة في اختراق دفاع إمبولي القوي في شوط أول لم يشهد أهدافا إذ افتقر الفريق الضيف إلى الدقة في الثلث الهجومي.

لكن إنتر تقدم في النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تبادل روميلو لوكاكو التمريرات مع مارسيلو بروزوفيتش قبل أن يطلق تسديدة منخفضة محرزا هدفه الأول في الدوري من لعب مفتوح منذ أغسطس آب الماضي.

ودبت الحياة في المهاجم البلجيكي بعد الهدف ونجح في مضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 76.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لعب لوكاكو تمريرة استغلها لاوتارو مارتينيز لتسجيل هدفه رقم 15 في الدوري هذا الموسم.