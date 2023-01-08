الدوري الإيطالي.. التعادل يحسم مباراة لاتسيو وإمبولي

نجح رازفان مارين في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح إمبولي التعادل 2-2 مع مضيفه لاتسيو إذ تلقت آمال فريق المدرب ماوريتسيو ساري في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة أخرى اليوم الأحد.

وتقدم لاتسيو، الذي خسر في آخر مباراتين بالدوري، بعد 77 ثانية عندما حول فيليبي أندرسون تمريرة عرضية بضربة رأس داخل المرمى.

وجعل ماتيا تساكاني النتيجة 2-صفر بعد تسع دقائق من الاستراحة بعد متابعة تسديدة أندرسون.

وقلص إمبولي الفارق قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة مباشرة من فرانشيسكو كابوتو، وأدرك مارين التعادل بتسديدة قوية في الزاوية العليا.

ويملك لاتسيو 31 نقطة من 17 مباراة متأخرا بعشر نقاط عن نابولي المتصدر وثلاث نقاط عن إنتر ميلان رابع الترتيب.