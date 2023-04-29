الدوري الإيطالي.. تعادل مثير بين روما وميلان

سجل أليكسيس سالميكرز جناح ميلان هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ثلاث دقائق من افتتاح تامي أبراهام التسجيل ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مضيفه روما ويشعل الصراع على المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وبقي ميلان في المركز الرابع وله 57 نقطة متقدما بفارق الأهداف على روما، لكنهما يتأخران بنقطتين عن يوفنتوس ثالث الترتيب والذي يحل ضيفا على بولونيا غدا الأحد.

واضطر جوزيه مورينيو مدرب روما لإجراء تغيير مبكر على تشكيلته بعد اصطدام المدافع ماراش كومبولا مع أوليفييه جيرو مهاجم ميلان.

وبدأ ميلان بحذر في مباراة توقفت كثيرا بسبب البطاقات الصفراء، لكنه كثف هجماته بمرور الوقت، ليجبر فريق المدرب ستيفانو بيولي منافسه روما على العودة للدفاع.

وزادت الإثارة بعد الاستراحة ورغم الفرص العديدة من الفريقين بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل.

وافتتح أبراهام التسجيل لروما بتسديدة منخفضة في الزاوية اليسرى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن احتفالات جماهير روما لم تدم كثيرا إذ أدرك سالميكرز التعادل من تمريرة رافائيل لياو العرضية.