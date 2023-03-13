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الدوري الإيطالي.. تعادل مخيب لنادي ميلان أمام سالرنيتانا

منذ 7 ثواني
رافاييل لياو مهاجم ميلان

رافاييل لياو مهاجم ميلان (رويترز)

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اكتفى ميلان حامل اللقب بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه سالرنيتانا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، ليستمر غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات.

وتقدم ميلان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من أوليفييه جيرو من ركلة ركنية نفذها إسماعيل بن ناصر.

لكن سالرنيتانا أدرك التعادل بواسطة بولاي ديا بعد تمريرة من دوماجوي براداريتش في الدقيقة 61.

وضغط ميلان من أجل تسجيل هدف الفوز، وعلى الرغم من استحواذه على الكرة فشل في الخروج بالنقاط الثلاث بعد إهدار أليساندرو فلورينتسي وزلاتان إبراهيموفيتش فرصتين قرب النهاية.

وبقي ميلان في المركز الرابع وله 48 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن لاتسيو ثالث الترتيب ونقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 68 نقطة.

ويملك سالرنيتانا 26 نقطة في المركز 16 متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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