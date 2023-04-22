الدوري الإيطالي.. تورينو يحقق فوزاً مفاجئاً على لاتسيو

حقق تورينو فوزا مفاجئا 1-صفر على مضيفه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليعود إلى درب الانتصارات والوجود بين أول عشرة مراكز.

وكانت المباراة متكافئة في شوطها الأول حتى الدقيقة 43 عندما أطلق إيفان إيليتش تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وتقدم تورينو، الذي لم ينتصر في آخر أربع مباريات، إلى المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ولا يزال لاتسيو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين ومركز واحد أمام يوفنتوس ثالث الترتيب الذي عاد إلى المربع الذهبي بعد إلغاء حكم بخصم 15 نقطة من رصيده في انتظار محاكمة جديدة.