الدوري الإيطالي.. دانيلو يمنح يوفنتوس فوزه الثامن على التوالي

عزز يوفنتوس سلسلة انتصاراته بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ثماني مباريات (السبت 7-1-2023) بعد أن ضمن هدف دانيلو المتأخر الفوز 1-صفر لأصحاب الأرض على حساب أودينيزي.

وحسم يوفنتوس، الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في تلك المسيرة من الانتصارات، النقاط الثلاث في الدقيقة 86 عندما هيأ فيديريكو كييزا كرة عالية بصدره داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية إلى دانيلو غير المراقب ليسجل في الشباك المفتوحة.

وتوخى الفريقان الحذر في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف.

ودفع الفوز بيوفنتوس لتجاوز ميلان، الذي يواجه روما غدا الأحد، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 17 مباراة. ويتراجع يوفنتوس بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر قبل لقاء الأخير مع المضيف سامبدوريا.

وقبل المباراة، وقف الجميع دقيقة صمت على روح لاعبي يوفنتوس السابقين جيانلوكا فيالي وإرنستو كاستانو.

وتوفي فيالي أمس الجمعة عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بينما توفي كاستانو يوم الخميس عن عمر يناهز 83 عاما.

وسنحت لوالاس لاعب أودينيزي الفرصة الأولى في المباراة بعد 18 دقيقة عندما لعب الكرة برأسه باتجاه القائم الأيمن ليوفنتوس اثر تمريرة عرضية لكن الحارس

أنقذها.

وبعدها بدقيقة واحدة، تصدى ماركو سيلفستري حارس أودينيزي لمحاولة خطيرة عندما تمكن من ابعاد ضربة رأس من دانييلي روجاني داخل منطقة الجزاء.

وكان مهاجم يوفنتوس مويزي كين خاليا من الرقابة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 عندما تلقى تمريرة من أنخيل دي ماريا لكنه سدد الكرة بعيدا.

واقترب ادريان رابيو من وضع يوفنتوس في المقدمة عندما أرسل الكرة إلى داخل منطقة الجزاء بعد 61 دقيقة، لكن لم ينجح أحد في الوصول إلى تمريرته العرضية بالقرب من الخط الجانبي.

وحسم كييزا الأمر في لحظة تألق عندما هيأ الكرة لدانيلو الذي سدد بقوة في الشباك ليحسم النقاط الثلاث ليوفنتوس.