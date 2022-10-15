الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز بهدف على تورينو

سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على جاره وغريمه المحلي تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 15-10-2022).

وكان يوفنتوس تحت الضغط بعد الخسارة 2-صفر أمام مكابي حيفا بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن الأداء الباهت الذي قدمه في الشوط الأول لم يدع للتفاؤل.

وتقريبا لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة من الفريقين. وحاول تورينو على استحياء التسجيل من خارج منطقة الجزاء لكن دفاع يوفنتوس كان بالمرصاد.

وسنحت للمهاجم فلاهوفيتش أول فرصة في الدقيقة 34، لكن مواطنه الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش تصدى لمحاولته ببراعة قبل أن يمنع مانويل لوكاتيلي من التسجيل.

وفي الدقيقة 74، تخلص فلاهوفيتش من الرقابة الدفاعية وهز الشباك من مسافة قريبة مستغلا تمريرة دانيلو، ليمنح يوفنتوس فوزا ثمينا.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 16 نقطة من عشر مباريات، بينما يأتي تورينو في المركز 11 وله 11 نقطة.