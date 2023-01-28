السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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الدوري الإيطالي.. مارتينيز يقود الإنتر للفوز على كريمونيزي

منذ 7 دقائق
لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان

لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان

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سجل لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ثنائية ليحقق فريقه الفوز 2-1 على كريمونيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وضع ديفيد أوكيريك أصحاب الأرض في المقدمة بعد 11 دقيقة بتسديدة قوية ودقيقة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالجانب الأسفل من العارضة وارتدت إلى داخل الشباك.

وتعادل إنتر بعد 10 دقائق عندما كان مارتينيز يقف في المكان الصحيح داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك بعد أن ارتدت إليه عقب تصدي ماركو كارنيسكي حارس كريمونيزي لتسديدة إيدن جيكو.

ووضع مارتينيز الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 65 بهدفه 11 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم عندما مرر له جيكو داخل منطقة الجزاء ليسدد وتغير تسديدته مسارها لتتجاوز الحارس نحو الشباك.

ويتأخر إنتر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي متصدر الدوري بعد أن لعب مباراة أكثر من المتصدر. ويحتل كريمونيزي المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، ولا يزال بدون فوز بالدوري هذا الموسم بعد 20 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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