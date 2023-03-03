الدوري الإيطالي.. نابولي المتصدر يتجرع هزيمة قاسية أمام لاتسيو

قادت تسديدة لاعب الوسط ماتياس فيسينو في الشوط الثاني فريقه لاتسيو للفوز 1-صفر على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 3-3-2023) منهيا سلسلة انتصارات متتالية للمتصدر امتدت لثماني مباريات.

وتقدم لاتسيو مؤقتا بمركزين ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 48 نقطة متقدما بنقطة واحدة على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث وميلان في المركز الرابع ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وتكبد نابولي المتصدر برصيد 65 نقطة، وبفارق كبير عن اقرب مطارديه، هزيمته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم بعد أن خسر خارج أرضه أمام إنتر في يناير كانون الثاني الماضي.

وكان بالإمكان أن يتقدم لاتسيو في وقت مبكر وبحلول الدقيقة الخامسة، لكن ضربة رأس من فيسينو من مدى قريب تصدى لها ببراعة مدافع نابولي جيوفاني دي لورينتسو الذي لعبها برأسه فوق العارضة.

وفي حين أن نابولي كان أكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، كانت فرصة فيسينو هي الأقرب لكلا الفريقين وانتهى الشوط الأول للمباراة بدون أهداف.

وكان بوسع لاعب خط وسط نابولي بيوتر زيلينسكي أن يضع أصحاب الأرض في المقدمة قبل مرور ساعة، عندما تلقى تمريرة رائعة من فيكتور أوسيمن على حافة منطقة الجزاء لكن تسديدته المنخفضة ورغم قوتها، حادت عن المرمى بصعوبة.

وجاء هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 67 عن طريق فيسينو الذي استلم كرة ابعدها جناح نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا ليطلق تسديدة مذهلة من أول لمسة ومن مسافة بعيدة نحو القائم الأيسر لتسكن الشباك.

وسعى نابولي للتعادل في اخر 15 دقيقة، لكن رغم العديد من الفرص المتأخرة بما في ذلك ضربة رأس من أوسيمن باطار المرمى، ليفشل المتصدر في إنقاذ أي نقطة.

ولم يخسر نابولي في مبارياته السبع السابقة بالدوري الإيطالي على أرضه أمام لاتسيو (فاز في ست مباريات وتعادل في واحدة)، وتعود آخر هزيمة له إلى مايو آيار 2015 تحت قيادة المدرب رافائيل بنيتز.

وسيستضيف الفريق بعد ذلك أتلانتا صاحب المركز السادس في 11 مارس آذار قبل أن يواجه أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس، والذي يخوضه الفريق وهو يتقدم بفارق هدفين عقب مباراة الذهاب.

ويستضيف لاتسيو منافسه ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الثلاثاء قبل أن يسافر إلى بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 11 مارس.