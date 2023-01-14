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الدوري الإيطالي.. نابولي يسحق يوفنتوس بنتيجة قاسية

منذ ساعة واحدة
خفيشا كفاراتسكيليا لاعب نابولي

خفيشا كفاراتسكيليا لاعب نابولي (رويترز)

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سحق نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ملاحقه المباشر يوفنتوس 5-1 (الجمعة 13-1-2023) ليوسع الفارق في الصدارة إلى عشر نقاط.

وتقدم نابولي في الدقيقة 14 بعد أن تصدى حارس يوفنتوس فويتشيخ شتينسني لركلة خلفية من مدى قريب للجناح خفيشا كفاراتسخيليا لكنه فشل في منع متابعة فيكتور أوسيمن بضربة رأس.

وصنع أوسيمن الهدف الثاني لنابولي عندما أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى كفاراتسخيليا في مساحة خالية ليضع اللاعب الجورجي الكرة في الشباك بالدقيقة 39.

وأعاد أنخيل دي ماريا يوفنتوس إلى المباراة بعد ثلاث دقائق عندما جعل النتيجة 2-1 بتسديدة منخفضة في الزاوية اليسرى.

واستعاد المدافع أمير رحماني فارق الهدفين لنابولي بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية مباشرة إثر ركلة ركنية.

وجعل أوسيمن النتيجة 4-1 في الدقيقة 65 بضربة رأس ثانية واختتم البديل إليف إلماس أهداف صاحب الأرض في الدقيقة 72.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 47 نقطة من 18 مباراة بفارق عشر نقاط عن كل من ميلان ويوفنتوس.

    المصدر :
  • رويترز

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