الدوري الإيطالي.. هدف "مويزي كين" يقرب يوفنتوس من المراكز الستة الأولى

احتاج يوفنتوس إلى هدف في الشوط الثاني من مويزي كين ليفوز 1-صفر على فيرونا ويواصل المنافسة على الوجود ضمن أول ستة مراكز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 1-4-2023).

وترك الفوز فريق المدرب ماسيميليانو أليجري في المركز السابع برصيد 44 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط خلف روما سادس الترتيب الذي سيلعب غدا الأحد.

وقال أليجري لمحطة سكاي سبورت إيطاليا “كنا نعرف صعوبات هذه المباراة نظرا لقوة فيرونا بدنيا وجودته، كانت للفريقين فرص للتسجيل”.

وأضاف “بدأنا الشوط الثاني جيدا وكان يمكننا مضاعفة النتيجة ولم نفعل ذلك، لكننا حققنا نتيجة إيجابية”.

نال أوندريه دودا أول فرصة مبكرة لفيرونا لكن تسديدته اتجهت نحو الحارس فويتشيخ شتينسني.

وكان فيرونا قريبا من هز الشباك بعد ربع ساعة حين مرر كيفن لازانيا إلى فابيو ديباولي لكن تسديدته المباشرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد دانيلو لاعب يوفنتوس ركلة حرة غيرت اتجاهها وارتطمت بالعارضة في الدقيقة 36.

وسجل كين الهدف بعد الاستراحة بعشر دقائق، حيث سيطر على تمريرة من مانويل لوكاتيلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية منخفضة في الشباك.

وحاول فيرونا الضغط وإدراك التعادل لكنه عانى للتفوق على دفاع يوفنتوس المتكتل والمنظم، ولم تتغير النتيجة حتى النهاية. وغادر أليجري الملعب قبل صفارة النهاية بعد أن أهدر جليسون بريمر فرصة غريبة بالتسديد فوق المرمى من مسافة قريبة قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقال أليجري “لم نلعب بشكل ممتاز وأعتقد أنه في آخر خمس دقائق كان يجب أن نسجل هدفا ثانيا وأن نواصل الضغط عليهم.

“كان من الممكن أن تتعمق جراحنا اذا أدركوا التعادل”.

ويحتل فيرونا المركز 18 وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.