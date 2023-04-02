الدوري الإيطالي.. هزيمة مذلة لنادي نابولي أمام ميلان

سجل رافائيل لياو مهاجم ميلان هدفين ليقود فريقه للفوز 4-صفر على مضيفه نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 2-4-2023) ليرتقي فريق المدرب ستيفانو بيولي للمركز الثالث.

ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة، ليتقدم بنقطة واحدة على إنتر ميلان الرابع، ويتأخر بأربع نقاط عن لاتسيو ثاني الترتيب.

ويتصدر نابولي الدوري بفارق 20 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقال بيولي لمنصة دازون “هذه مجرد الخطوة الأولى، هناك تسع مباريات أخرى في الدوري ويجب أن نتبع نفس النهج لأننا أهدرنا فرصا خارج أرضنا في الماضي ولا يمكن أن نكرر ذلك، إنه فوز رائع لكنها مجرد مباراة واحدة”.

وهذه المباراة الأولى من ثلاث مواجهات بين الفريقين، إذ يتكرر اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف بيولي “نتيجة اليوم لن تؤثر على دوري الأبطال لأنها تجربة مختلفة وأجواء مختلفة، سندرس هذه المباراة ونرى الأوجه التي يمكن تحسينها”.

وتقدم الفريق الزائر بعد 17 دقيقة بعدما مرر براهيم دياز كرة للياو الذي سدد الكرة ببراعة من فوق أليكس ميريت حارس نابولي.

وغاب عن نابولي، الطامح للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ موسم 1989-1990 بعد احتلال الوصافة أربع مرات منذ 2013، هداف المسابقة فيكتور أوسيمن ولم يشكل تهديدات كبيرة لتقليص الفارق.

وضاعف دياز النتيجة بعدها بثماني دقائق بعدما استقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ ماريو روي مدافع نابولي وسدد كرة انحرفت لتغير طريقها نحو الشباك.

وأنهى ميلان المباراة بشكل فعلي بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني حينما انطلق لياو نحو منطقة الجزاء وتجاوز ثلاثة مدافعين من نابولي ليهز الشباك.

وسجل أليكسيس سالميكرز الهدف الرابع في الدقيقة 67 بمجهود فردي بعدما راوغ أربعة مدافعين ووضع الكرة بين قدمي الحارس ميريت.

وهذه أول مرة خلال أكثر من 22 عاما يخسر فيها نابولي بملعبه في الدوري بأربعة أهداف أو أكثر.