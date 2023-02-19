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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يحقق فوزه الثالث على التوالي

منذ 8 دقائق
فريق يوفينتوس

فريق يوفينتوس

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أحرز المهاجم مويزي كين والجناح أنخيل دي ماريا هدفين ليفوز يوفنتوس 2-صفر على مضيفه سبيتسيا المتعثر ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز السابع برصيد 32 نقطة من 23 مباراة متأخرا بعشر نقاط عن المربع الذهبي.

وبقي سبيتسيا في المركز 17 بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط.

وأرسل فيليب كوستيتش تمريرة عرضية حولها كين في شباك الحارس فيدريكو ماركيتي في الدقيقة 32.

وحسم دي ماريا فوز يوفنتوس بتسديدة منخفضة بعيدة المدى في الدقيقة 66.

وفي وقت سابق من اليوم، قفز لاتسيو ثلاثة مراكز إلى الرابع بتغلبه 2-صفر على مضيفه سالرنتيانا بثنائية تشيرو إيموبيلي ليرفع رصيده إلى 42 نقطة.

وأهدر أتلانتا فرصة التقدم إلى المربع الذهبي بخسارته 2-1 أمام ضيفه ليتشي ليتلقى الخسارة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري.

    المصدر :
  • رويترز

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