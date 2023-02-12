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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يواصل صحوته بفوز صعب أمام فيورنتينا

منذ 54 دقيقة
يوفنتوس

شعار يوفنتوس

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هز أدريان رابيو الشباك في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه فيورنتينا والحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

ووضع رابيو صاحب الأرض في المقدمة بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة أنخيل دي ماريا العرضية في الدقيقة 34.

وبدا أن المهاجم دوسان فلاهوفيتش هز شباك فريقه السابق لأول مرة ليجعل النتيجة 2-صفر في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتدخل حكم الفيديو المساعد مرة أخرى ليحرم فيورنتينا من هدف التعادل بواسطة البديل جايتانو كاستروفيلي قرب النهاية بداعي التسلل أيضا.

وقفز يوفنتوس ثلاثة مراكز إلى التاسع برصيد 29 نقطة من 22 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن أودينيزي ثامن الترتيب الذي تعادل 2-2 مع ضيفه ساسولو في وقت سابق من اليوم.

وتراجع فيورنتينا إلى المركز 14 وله 24 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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