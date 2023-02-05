الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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الدوري السعودي على موعد مع صفقة أضخم من كريستيانو رونالدو

منذ 6 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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بعد أكثر من شهر على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، يبدو أن الدوري السعودي سيكون على موعد مع مفاجأة مدوية.

رونالدو انتقل في الأسبوع الأخير من العام الماضي 2022 إلى النصر مجانا بعد شهرين على فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وذلك بعقد حتى صيف 2025 وبراتب سنوي قدرته التقارير بنحو 200 مليون يورو سنويا.

ومنذ انتقال رونالدو، ربطت التقارير الصحفية بين عدد من أندية الدوري السعودي ولاعبين كبار على مستوى العالم يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وزميله الإسباني سيرجيو راموس، فضلا عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن الطموحات ضخمة لجعل الدوري السعودي أحد أفضل المسابقات على مستوى العالم، ولن يتوقف الأمر عند استقدام الدون البرتغالي.

وقال المسحل في تصريحات لقناة “إم بي سي 1”: “صفقة رونالدو ممتازة جدا وإضافة كبيرة للدوري السعودي، وستتبعها صفقات أخرى كبرى”.

ياسر المسحل

وتابع: “أشدد على أن اتحاد الكرة السعودي لم يتدخل في تمويل أي صفقة وبالأخص موضوع كريستيانو رونالدو والنصر، وبالمناسبة، سيتم تطبيق نظام اللعب المالي النظيف بالموسم القادم”.

وأضاف: “ولكن الطموح كبير وهناك عمل كبير لجعل الدوري السعودي بين الأقوى في العالم، ووجود رونالدو إضافة كبيرة للمسابقة”.

وأتم: “بالمناسبة رونالدو يستطيع تحصيل مبالغ ضخمة حتى بعد اعتزاله، وقدومه ثقة في الكرة السعودية، والجمهور موعود بأن يأتي نجوم على نفس مستوى رونالدو أو أكبر”.

 

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