الدوري الفرنسي.. لانس يقلص الفارق مع سان جيرمان المتصدر إلى ثلاث نقاط

تغلب لانس الحاسم على ستراسبورغ 2-1 ليقلص بشكل مؤقت الفارق مع باريس سان جيرمان، الذي كان قد بلغ أكثر من تسع نقاط في مرحلة ما، في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة ويفتح السباق على اللقب أمام كافة الاحتمالات.

ويحتل لانس المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث الذي سيسافر للقاء لوريان بعد غد الأحد. وظل ستراسبورغ في المركز 16 برصيد 26 نقطة.

افتتح الظهير برجميسلاف فرانكوفسك التسجيل للانس في الدقيقة العاشرة، عندما سدد بهدوء في الزاوية السفلية للمرمى لتتخطى الكرة ماتس سيلس حارس ستراسبورغ وذلك عقب تمريرة من أدريان توماسون.

وتم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، ولكن بعد انتظار حذر لفحص تقنية حكم الفيديو المساعد، اندفعت اصوات الجماهير الهادرة بقوة في استاد بولار دوليليس عندما تم احتساب الهدف.

وواصل لانس الضغط متطلعا لحسم المباراة، لكن سلسلة من التصديات من سيلس ضمنت أن الفريق المضيف لن يتراجع بفارق كبير بنهاية الشوط الأول.

ثم جعل المدافع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا النتيجة 2-صفر في الدقيقة 64، بعد أن قابل بهدوء الكرة التي سقطت أمامه على حافة منطقة الجزاء بتسديدة متقنة.

وقلص كيفن جاميرو لاعب ستراسبورغ الفارق بلمسة رائعة في الدقيقة 84 لكن لانس حافظ على انتصاره.

ويمكن للانس تحسين فرصه في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الثانية عندما يواجه باريس سان جيرمان المتصدر الأسبوع المقبل، بعد توجه حامل اللقب إلى نيس غدا السبت.